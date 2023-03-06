Иерусалим, , 00:48 — REGNUM Глава правительства Словакии Эдуарда Хегера 5 марта провёл рабочую встречу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Стороны обсудили расширение сотрудничества и ядерную проблему Ирана. Об этом сообщили местные СМИ.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Хегер и Нетаньяху говорили о сотрудничестве между Израилем и Словакией в области технологий, инноваций и туризма, а также о проблемах на территории.

Биньямин Нетаньяху сделал акцент на том, что нужно предотвратить получение Ираном ядерного оружия, также рассказал о перспективах нормализации отношений между Израилем и арабскими странами в рамках «Авраамовых соглашений».

По словам израильского премьера, у двух стран «прекрасные отношения, которые улучшаются во всех областях».

Как сообщало ИА REGNUM, Биньямин Нетаньяху опроверг заявление руководителя Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, который назвал незаконным возможный удар еврейского государства по ядерным объектам Ирана.