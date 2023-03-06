TRT Haber: в Турции самолёт совершил экстренную посадку из-за дуриана

Анкара, , 00:27 — REGNUM Неприятный запах дуриана стал причиной возвращения в аэропорт пассажирского самолёта, следовавшего из Стамбула в Барселону. Тропический фрукт находился в грузовом отсеке, сообщил телеканал TRT Haber.

Дуриан. Бангкок Анастасия Степанова © ИА REGNUM

Запах был настолько сильным, что сработали датчики, предупреждающие об опасности. То, что причиной реакции оборудования стал дуриан, выяснилось уже после посадки.

Воздушное судно вылетело в 15:35 и приземлилось в Стамбуле в 16:45. Пассажиров пересадили на другой самолёт.

«Рейс под номером «TK 1855», вылетавший из Стамбула в Барселону, получил предупреждение от датчиков в грузовом отсеке во время полёта. После того как экипаж заметил запах, капитан-пилот самолёта решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности, находясь над воздушным пространством Болгарии», — сообщил телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Индонезии пассажиры отказались лететь рейсом авиакомпании Sriwijaya Air в связи с резким запахом тропического фрукта дуриана в салоне воздушного судна. В багажном отсеке лайнера было размещено около двух тонн дурно пахнущего фрукта.