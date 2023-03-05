Анкара, 6 марта, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Неприятный запах дуриана стал причиной возвращения в аэропорт пассажирского самолёта, следовавшего из Стамбула в Барселону. Тропический фрукт находился в грузовом отсеке, сообщил телеканал TRT Haber.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Дуриан. Бангкок

Запах был настолько сильным, что сработали датчики, предупреждающие об опасности. То, что причиной реакции оборудования стал дуриан, выяснилось уже после посадки.

Воздушное судно вылетело в 15:35 и приземлилось в Стамбуле в 16:45. Пассажиров пересадили на другой самолёт.

«Рейс под номером «TK 1855», вылетавший из Стамбула в Барселону, получил предупреждение от датчиков в грузовом отсеке во время полёта. После того как экипаж заметил запах, капитан-пилот самолёта решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности, находясь над воздушным пространством Болгарии», — сообщил телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Индонезии пассажиры отказались лететь рейсом авиакомпании Sriwijaya Air в связи с резким запахом тропического фрукта дуриана в салоне воздушного судна. В багажном отсеке лайнера было размещено около двух тонн дурно пахнущего фрукта.