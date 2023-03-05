Александруполис, Греция, 6 марта, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Американское транспортное судно Liberty 4 марта прибыло с военной техникой на борту в порт Александруполис на севере Греции. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника порта Константиноса Хаджимихаила.

Texniths Порт Александруполис

Отмечается, что с гигантского корабля уже начали выгружать военную технику, которую впоследствии отправят в Болгарию и Румынию для участия в крупных учениях военных НАТО.

Известно, что США используют порт в Александруполисе для доставки военной помощи в Восточную Европу и на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, два лётчика ВСУ прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолётами.