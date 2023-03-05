Видное, Московская область, 6 марта, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Возгорание на коксогазовом заводе в городе Видное Московской области было сначала локализовано, а затем ликвидировано полностью. Площадь пожара составила 200 кв. м, сообщили в МЧС России.

76.mchs.gov.ru Пожар

«К тушению пожара привлекалось 87 человек и 29 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала», — отметили в ведомстве.

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Предприятие является частью группы компаний «Мечел». На заводе производят продукцию для металлургической промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной возгорания назывался взрыв в одном из цехов. Пожар начался 5 марта.