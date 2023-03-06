Сделка на 15,8 млрд рублей о покупке акций Melon Fashion Group не состоялась

Москва, , 00:00 — REGNUM По обоюдному согласию сторон расторгнута сделка о приобретении компанией АФК «Система» 47,7% акций Eastnine (Швеция), которой владеет Melon Fashion Group. Передача акций должна была осуществиться в первом квартале 2023 года, сообщили в шведской компании.

Главный офис АФК «Система» A.Savin

Договор был расторгнут в связи с «невозможностью выполнения данных условий». Сделка касалась фирм Zarina, befree, Love Republic и Sela.

Обязывающее соглашение было подписано в октябре на сумму 15,8 млрд рублей. После реализации обязательств АФК «Система» должна была стать основным владельцем MFG.

«Eastnine продолжит искать выход из своих инвестиций в MFG и ведет диалог с потенциальными покупателями относительно продажи своего пакета акций MFG», — подчеркнули в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году поиск покупателя на российскую часть своего бизнеса вела крупнейшая в Европе шведская компания H&M Group, торгующая одеждой и аксессуарами. Ретейлер продавал право аренды на около 170 магазинов в 65 российских городах.