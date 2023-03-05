Лима, 5 марта, 2023, 23:56 — ИА Регнум. На юге Перу 5 марта днём произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил Институт геофизики страны.

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Специалисты уточнили, что эпицентр находился в 18 км к востоку от муниципалитета Атико. Численность населения — почти 4 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 52 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 40 человек погибли в результате схода селевых потоков на юге Перу в начале февраля.