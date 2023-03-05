Вашингтон, 5 марта, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Бывший советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор считает, что сразу после военного поражения киевской армии Вашингтон бросит президента Владимира Зеленского и его команду и забудет о том, что причинил стране. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Полковник уверен, что Киеву не победить Москву, и он «уж точно не сможет на это никак повлиять».

«Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование в Южно-Китайское море, уплыли прочь, и никто больше об этом не вспоминал», — напомнил Дуглас Макгрегор.

Эксперт добавил, что у США всегда есть возможность сесть на самолёт или корабль и вернуться домой, «если дела складываются не в их пользу».

При этом Макгрегор, вспоминая историю различных военных кампаний, констатировал, что у американцев короткая память, и «они смогут быстро переключиться с темы Украины на другой новостной сюжет».

Как сообщало ИА REGNUM, Запад будет вынужден отказаться от военной помощи Киеву из-за невнятной политики президента США Джо Байдена по украинскому вопросу и неудач ВСУ на поле боя. Об этом 5 марта написал обозреватель Washington Times Майкл Маккена.