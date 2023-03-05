Произошёл взрыв в цехе коксогазового завода в Подмосковье

Видное, Московская область, , 23:09 — REGNUM Сильный пожар начался на коксогазовом завода в подмосковном городе Видное. Причиной возгорания называется взрыв в одном из цехов, сообщило МЧС РФ.

Пожар Dave Hogg

Информации о пострадавших нет. Площадь пожара предварительно оценивается в 200 квадратных метров.

Известно, что предприятие является частью группы компаний «Мечел». На заводе производят продукцию, используемую в металлургической промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля на востоке Москвы загорелся одноэтажный металлический ангар. Площадь возгорания составила 150 кв. м, никто не пострадал.