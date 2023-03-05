В подмосковном Видном горит коксогазовый завод
Произошёл взрыв в цехе коксогазового завода в Подмосковье
Видное, Московская область, 5 марта, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Сильный пожар начался на коксогазовом завода в подмосковном городе Видное. Причиной возгорания называется взрыв в одном из цехов, сообщило МЧС РФ.
Dave Hogg
Пожар
Информации о пострадавших нет. Площадь пожара предварительно оценивается в 200 квадратных метров.
Известно, что предприятие является частью группы компаний «Мечел». На заводе производят продукцию, используемую в металлургической промышленности.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля на востоке Москвы загорелся одноэтажный металлический ангар. Площадь возгорания составила 150 кв. м, никто не пострадал.