Видное, Московская область, 5 марта, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Сильный пожар начался на коксогазовом завода в подмосковном городе Видное. Причиной возгорания называется взрыв в одном из цехов, сообщило МЧС РФ.

Dave Hogg Пожар

Информации о пострадавших нет. Площадь пожара предварительно оценивается в 200 квадратных метров.

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Известно, что предприятие является частью группы компаний «Мечел». На заводе производят продукцию, используемую в металлургической промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля на востоке Москвы загорелся одноэтажный металлический ангар. Площадь возгорания составила 150 кв. м, никто не пострадал.