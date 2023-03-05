Киев, , 23:16 — REGNUM В нескольких областях Украины пять раз 5 марта звучали воздушные сирены, сообщил ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения граждан.

В зоне проведения СВО Министерство обороны Российской Федерации

Воздушную тревогу объявляли в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву Запорожье и части ДНР.

В этот же день в Мелитополе прогремели взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики киевского режима обстреляли город Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР).