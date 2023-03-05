На Украине пять раз в день в населённых пунктах объявляли воздушную тревогу
Киев, 5 марта, 2023, 23:16 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины пять раз 5 марта звучали воздушные сирены, сообщил ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения граждан.
Министерство обороны Российской Федерации
В зоне проведения СВО
Воздушную тревогу объявляли в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву Запорожье и части ДНР.
В этот же день в Мелитополе прогремели взрывы.
Как сообщало ИА REGNUM, боевики киевского режима обстреляли город Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР).