Киев, 5 марта, 2023, 23:16 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины пять раз 5 марта звучали воздушные сирены, сообщил ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения граждан.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Воздушную тревогу объявляли в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву Запорожье и части ДНР.

В этот же день в Мелитополе прогремели взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики киевского режима обстреляли город Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР).