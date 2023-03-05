РИА Новости: друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл новые детали трагедии

Брянск, , 23:02 — REGNUM Друг погибшего при нападении украинских диверсантов водителя Леонида Голованова, который вёз в школу троих детей из одного села в другое, Сергей Бондаренко рассказал РИА Новости подробности трагедии.

Водитель автомобиля ionasnicolae

Мужчина пояснил, почему Голованов отвозил детей в соседнее село до школьного автобуса, хотя в приграничных районах введено дистанционное обучение.

«Не каждая семья может позволить себе компьютер. И связь у нас здесь, вы видите, как работает», — сказал Сергей Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из девочек-первоклассниц, которая находилась в машине в момент обстрела украинскими диверсантами в Климовском районе Брянской области, рассказала, как всё произошло.