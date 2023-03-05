На запасной аэродром Пулково экстренно приземлился самолёт-ракетоносец Ту-22М

Санкт-Петербург, , 22:51 — REGNUM Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Воздушное судно направлялось на военный аэродром.

Ту-22М3 (сс) Max071086

По информации источника «Комсомольской правды», самолёт внепланово приземлился из-за метеоусловий, он сел благополучно. По данным «78», Ту-22М понадобилась дозаправка.

Пулково работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Красноярске пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона. На борту Boeing 737-800 находились 167 пассажиров и восемь членов экипажа.