Санкт-Петербург, 5 марта, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Воздушное судно направлялось на военный аэродром.

(сс) Max071086 Ту-22М3

По информации источника «Комсомольской правды», самолёт внепланово приземлился из-за метеоусловий, он сел благополучно. По данным «78», Ту-22М понадобилась дозаправка.

Пулково работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Красноярске пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона. На борту Boeing 737-800 находились 167 пассажиров и восемь членов экипажа.