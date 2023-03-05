Мэр Первомайска Колягин: в ЛНР получили травмы после подрыва на минах два мирных жителя

Золотое, ЛНР, , 22:44 — REGNUM На территории, которая была линией разграничения, возле городе Золотое-5 подорвались на минах два мирных жителя. ЧП произошло возле линий электропередачи, где идут восстановительные работы, написал в своём телеграм-канале глава администрации города Первомайск Сергей Колягин.

Противопехотная мина Reedhawk

По его словам, один из местных жителей, 1987 года рождения, умер от полученных травм, второй госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.

«Мужчина 1967 года рождения, получил тяжелейшие травмы, подорвавшись сразу на двух минах, установленных на бывшей линии разграничения. В тяжёлом состоянии с диагнозом «травматическая ампутация обеих нижних конечностей» был доставлен в Стахановскую центральную городскую больницу», — рассказал Колягин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском районе Донецка подросток подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Трагедия произошла на проспекте Семашко.