YLE: главу минэкономразвития Финляндии Линтиля заподозрили в выступлении в нетрезвом виде

Хельсинки, , 22:34 — REGNUM Министра экономического развития Финляндии Мику Линтиля заподозрили в том, что он выступал в состоянии алкогольного опьянения с речью от имени правительства страны. Об этом инциденте сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Министр Линтиль подозревается в том, что в апреле 2022 года, находясь в командировке, был в состоянии алкогольного опьянения и выступал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не первый скандал с министром. Чуть ранее в Сети от его имени распространили мем, высмеивающий главу правительства Санну Марин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали пьяного, пытавшегося похитить из мавзолея тело вождя революции Владимира Ленина. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Неизвестного поймали, когда он старался открыть мавзолей.