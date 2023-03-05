Киев, 5 марта, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился предпринять действия для усиления защиты энергообъектов. Задача должна быть выполнена к началу следующего отопительного сезона, подчеркнул он в своём видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«Уже сейчас прорабатываем все сценарии и сделаем всё, чтобы подойти к следующей зиме готовыми. Это большая работа, она уже началась», — отметил Зеленский.

Он отвёл полгода на восстановление повреждённой инфраструктуры и усиление защиты энергетических объектов. Заниматься этой работой будут энергетики, правительство, службы безопасности «и все, кто привлечен к выполнению соответствующих заданий», подчеркнул президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM​, приблизительно 50% энергетической инфраструктуры Украины уничтожено ракетными ударами ВС РФ, заявлял Зеленский в декабре 2022 года. Тогда он рассказал президенту США Джо Байдену, что Киеву нужна эффективная система ПВО «для защиты ещё работающих энергообъектов».