В Белоруссии создают подразделения беспилотной авиации

Минск, , 22:04 — REGNUM В составе органов внутренних дел и внутренних войск Белоруссии создадут подразделения беспилотной авиации, в том числе вооружённой ударными аппаратами, сообщил 5 марта в эфире телеканала СТВ министр внутренних дел республики Иван Кубраков.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в Минске отслеживают ситуацию на Украине, в связи с чем появляется новое подразделение — беспилотная авиация.

Беспилотные аппараты будут применяться не только для поиска граждан и контроля за обстановкой на определённой территории, появляются ударные дроны, уже стоящие на вооружении внутренних войск Белоруссии, у спецподразделений, способных остановить преступников, а при необходимости уничтожить, подчеркнул глава МВД.

Он отметил, что работа идёт и на приграничных территориях, в арсенале спецслужб есть вся необходимая техника и вооружение для наведения порядка и недопуска совершения преступлений на территории Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о совершенствовании радиоэлектронных средств борьбы с беспилотниками. В частности, в республике создан роботизированный комплекс, который сочетает средства обнаружения и огневого поражения воздушных целей.