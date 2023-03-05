«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0
Ливерпуль, Великобритания, 5 марта 2023, 21:45 — REGNUM «Ливерпуль» в матче 26-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0.
Голы забили Коди Гакпо (дважды), Дарвин Нуньес (дважды), Мохамед Салах (дважды) и Роберто Фирмино.
Это первое поражение «МЮ» с такой разницей за последние 90 лет.
После очередного тура «Манчестер» занимает в турнирной таблице 3-е место, «Ливерпуль» — 5-е.
Как сообщалось ранее, 26 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги.