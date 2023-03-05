Ливерпуль, Великобритания, 5 марта, 2023, 21:45 — ИА Регнум. «Ливерпуль» в матче 26-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0.

IMAGO/Pro Sports Images/ТАСС Игроки ФК «Ливерпуль»

Голы забили Коди Гакпо (дважды), Дарвин Нуньес (дважды), Мохамед Салах (дважды) и Роберто Фирмино.

Это первое поражение «МЮ» с такой разницей за последние 90 лет.

После очередного тура «Манчестер» занимает в турнирной таблице 3-е место, «Ливерпуль» — 5-е.

Как сообщалось ранее, 26 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги.