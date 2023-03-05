Брюссель, 5 марта, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Зависимость Европы от поставок нефти и газа из России осталась в прошлом, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 5 марта.

Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС Газоприемная станция газопровода «Северный поток — 1» в Любмине

Она заявила, что Россия за восемь месяцев сократила экспорт газа в европейские страны на 80%.

«Нам вместе удалось это компенсировать за счёт напряжённой работы. Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа», — добавила председатель ЕК.

По словам фон дер Ляйен, Россия пыталась разрушить сплочённость ЕС, сокращая поставки энергоресурсов в Европу, но «произошло обратное».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Урсула фон дер Ляйен провозгласила, что Европейский союз больше не зависит от российских ископаемых видов топлива. По её словам, весной 2022 года ЕК разработала план для избавления от зависимости от российских ископаемых видов топлива. Обсуждалась возможность достичь поставленных целей до 2027 года или ранее.