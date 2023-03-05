В ДНР подросток пострадал при подрыве мины «Лепесток»

Донецк, , 21:18 — REGNUM В Кировском районе Донецка подросток подорвался на противопехотной мине, сообщает 5 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Мина «Лепесток» Василий Иванов © ИА REGNUM

Трагедия произошла на проспекте Семашко, возле дома 37.

«В результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение подросток 2008 года рождения», — уточняется в телеграм-канале представительства.

Напомним, 28 февраля в МЧС ДНР заявляли, что только за сутки в жилом секторе Донецка было обезврежено около 200 мин «Лепесток», при этом работу осложняли обстрелы ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировском районе Донецка при подрыве на запрещённой противопехотной мине «Лепесток», которые разбрасывают по городу в ходе обстрелов ВСУ, пострадала мирная жительница 1957 года рождения.