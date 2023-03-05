«112»: самолет Ту-22М готовится совершить аварийную посадку в аэропорту «Пулково»

Санкт-Петербург, , 20:58 — REGNUM Военный самолет Ту-22М готовился совершить аварийную посадку в аэропорту «Пулково», передает 5 марта телеграм-канал 112.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

На месте дежурили экстренные службы. Причины подготовки к экстренной ситуации неизвестны, сказано в публикации.

Позже поступили сообщения о том, что самолет успешно приземлился. В «Пулково» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, 24 февраля в Красноярске пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона.