СМИ сообщили об аварийной посадке самолета Ту-22М в аэропорту «Пулково»
Санкт-Петербург, 5 марта 2023, 20:58 — REGNUM Военный самолет Ту-22М готовился совершить аварийную посадку в аэропорту «Пулково», передает 5 марта телеграм-канал 112.
На месте дежурили экстренные службы. Причины подготовки к экстренной ситуации неизвестны, сказано в публикации.
Позже поступили сообщения о том, что самолет успешно приземлился. В «Пулково» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, 24 февраля в Красноярске пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона.