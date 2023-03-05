Санкт-Петербург, 5 марта, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Военный самолет Ту-22М готовился совершить аварийную посадку в аэропорту «Пулково», передает 5 марта телеграм-канал 112.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

На месте дежурили экстренные службы. Причины подготовки к экстренной ситуации неизвестны, сказано в публикации.

Позже поступили сообщения о том, что самолет успешно приземлился. В «Пулково» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, 24 февраля в Красноярске пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона.