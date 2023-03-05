ДНР, 5 марта, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Большие потери в рядах ВСУ привели к тому, что резервы перебрасывают из Харьковской области в район Артёмовска, сообщает 5 марта RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно опубликованным данным, подразделения 61-й пехотной, 24-й, 93-й механизированных бригад и 77-й аэромобильной бригады начали отходить западнее административных границ Артёмовска в районе Часова Яра, где столкнулись с дефицитом тяжёлого вооружения.

Большая часть оружия была уничтожена или серьёзно повреждена в боях либо оставлена из-за нехватки техники для эвакуации и огневого контроля российской армии над трассами Хромово — Часов Яр и Красное — Константиновка.

Из-за дефицита тяжёлого вооружения стали чаще выходить из строя гаубицы Д-20 калибра 122 мм и Д-30 калибра 152 мм на вооружении 43-й артиллерийской бригады, которая прикрывает отступление украинских военных из Артёмовска.

По предварительной версии, дефицит вооружения ВСУ намерены решать переброской артиллерии и тяжёлой техники с других направлений.

Для восполнения потерь в Артёмовске и окрестностях может уйти от нескольких недель до трёх месяцев, передаёт RT.

Напомним, по информации издания Wall Street Journal, несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ были ликвидированы в районе Артёмовска за последние месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о вовлечении подростков в боевые действия на стороне ВСУ.