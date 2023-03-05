Канцлер Германии: Пекин заверил, что не станет поставлять России оружие

Брюссель, , 20:25 — REGNUM Китайские власти пообещали не поставлять в Россию вооружение, заявил 5 марта канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Мы все едины во мнении, что не должно быть места поставкам оружия. <…> Мы требуем этого и за этой ситуацией мы наблюдаем», — добавил политик.

Ранее немецкий канцлер утверждал, что Запад просит Китай не направлять вооружение в Россию, а в случае, если поставки всё же произойдут, это может привести к «последствиям».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отмечает отсутствие у ЕС «доказательств» поставок КНР оружия в Россию.