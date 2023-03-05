Вашингтон, 5 марта, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Оборонная промышленность Соединённых Штатов разительно уступает России, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Станислав Красильников/ТАСС Работа самоходной артиллерийской установки «Малка» в зоне СВО

Бывший американский разведчик отмечает достижение высоких показателей под руководством президента России Владимира Путина. Риттер не видит у российской армии проблем с нехваткой вооружения, так как предприятия производят боеприпасы и оружие круглосуточно, в отличие от НАТО.

При этом США, по словам офицера, убеждены и настаивают на этом, что способны одержать стратегическую победу на Москвой, но это никогда не удастся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риттер говорил о Путине, что он не темнит, рассказывая о своих целях на Украине, президент России всегда открыто говорит о них.

По мнению Риттера, российский лидер достигнет своей цели по освобождению Донбасса и создаст там благоприятные условия для жизни.