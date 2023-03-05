Гавана, , 20:01 — REGNUM Глава «Роснефти» Игорь Сечин посетил Гавану, сообщила администрация президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля.

Игорь Сечин © Алексей Дружинин/РИА Новости

Кубинский лидер принял исполнительного директора нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина 4 марта во Дворце Революции в Гаване. Президент Кубы выразил признательность всем российским регионам, которые «прикладывают усилия и делают всё возможное для совместного движения вперёд».

В переговорах со стороны Гаваны были вице-премьер-министр Рикардо Кабрисас Руис, первый замминистра иностранных дел Кубы Херардо Пеньяльвер Порталь и другие чиновники.

Следующим пунктом латиноамериканского турне Сечина станет Венесуэла, отмечается в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Каракасе с президентом страны Николасом Мадуро, обсудил вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, в том числе в сфере безопасности.