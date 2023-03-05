Оффенбург, Германия, 5 марта, 2023, 19:57 — ИА Регнум. 53 сотрудника полиции пострадали в немецком в городе Оффенбурге во время протеста против регионального съезда оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом 5 марта сообщает полиция округа Оффенбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

«53 сотрудника получили травмы в виде раздражения дыхательных путей от распыления огнетушителя, поджога одежды и пиротехники, а также ушибы и ссадины от ударов руками и ногами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 17 сотрудников полиции не смогли дальше нести свою службу.

В полиции рассказали, что более уголовных 20 дел возбуждено по подозрению в нарушении общественного порядка, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и причинении им физического вреда.

5 марта в Оффенбурге прошёл протест леворадикальных демонстрантов против съезда партии АдГ. Демонстранты стали вступать в перепалки и применять физическую силу по отношению к полицейским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц страдает «односторонней трансатлантической направленностью и манией величия».