Мелитополь, 5 марта, 2023, 20:03 — ИА Регнум. В Мелитополе прогремели взрывы. Об этом в своём телеграм-канале написал представитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«Около 19:35 в разных частях города были слышны два взрыва», — сообщил Рогов, уточнив, что в пригороде сработала система противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику. Инцидент произошел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России под Угледаром.