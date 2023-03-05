Клиентам банка «Тинькофф» недоступны денежные переводы в Турцию

Москва, , 19:54 — REGNUM После введения антироссийских санкций банк «Тинькофф» перестал осуществлять денежные переводы в Турцию, сообщает 5 марта ТАСС со ссылкой на службу поддержки кредитной организации.

Банкомат «Тинькофф Банка» в Москве © Артем Геодакян/ТАСС

В банке подтвердили, что возможностей переводов в Турцию пока нет, виной тому введённые санкций.

«SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы», — добавили в организации.

Напомним, 25 февраля российский банк «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза, после чего брокер «Тинькофф инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами и евро на «СПБ бирже». Позже приложения банка «Тинькофф» пропали из онлайн-магазина App Store.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о приостановке валютных переводов «Тинькофф Банка» в Грузию При этом возможность переводов евро и долларов сохранилась в другие страны, поясняли в организации.