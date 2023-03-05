Шольц: Германия потратила €14 млрд на помощь Украине в 2022 году

Нью-Йорк, США, , 19:39 — REGNUM В 2022 году Германия потратила около €14 млрд на помощь Украине. Об этом 5 марта сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN.

Олаф Шольц и Владимир Зеленский © Kay Nietfeld/dpa/ТАСС

«Тем или иным способом мы предоставили €14 млрд Украине в прошлом году, и мы продолжим делать это», — сказал Шольц.

По его словам, Германия стала самым крупным донором Украины в континентальной Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шольц заявил, что Германия намерена тратить не менее 2% ВВП на оборону.