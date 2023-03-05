Александруполис, Греция, 5 марта, 2023, 19:39 — ИА Регнум. В греческий порт Александруполис прибыло американское транспортное судно, на борту которого имелось военное снаряжение сил НАТО, сообщает 5 марта информационный портал Афинские новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Корабль пришвартовался 4 марта, началась разгрузка вооружения. Далее судно направится в Болгарию и Румынию, где планируется проведение военных учений НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, издание Baltic Security распространило кадры с большим количеством американской военной техники, включая танки Abrams и бронированные машины, которые находятся в польском порту Гдыня.

Техника принадлежит 3-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии. Её готовят к передислокации в континентальную часть США после учений «Атлантическая решимость».