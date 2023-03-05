Москва, 5 марта, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) увеличил количество гастролей по России. Об этом 5 марта заявил генеральный директор театра Владимир Урин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

По его словам, соответствующее решение было принято в связи с сокращением зарубежных гастролей.

«Ранее Большой театр много гастролировал за рубежом, сейчас, в силу обстоятельств, конечно, большей части зарубежных гастролей нет, поэтому мы гораздо больше и серьёзнее увеличили гастроли по России», — сказал он, добавив, что театр намерен больше ездить по странам СНГ.

Урин также рассказал о сложностях организации гастролей на новые территории России. По его словам, вопрос сложен с точки зрения финансов, размеров сцен, декораций и возможностей.

Известно, что в течение года артисты Большого театра выступят в Минске, Челябинске, Калининграде и Доброграде (Владимирская область).

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