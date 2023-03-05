Канцлер ФРГ Шольц сообщил, что Запад не будет решать за Киев вопрос об урегулировании конфликта

Берлин, , 19:12 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американскому телеканалу CNN ответил на вопрос о гарантиях безопасности Украине.

Олаф Шольц © IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

«Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии, — сказал он, отметив, что речь идёт о будущем мирном периоде. — Но к этой точке мы еще не пришли».

Шольц повторил, что западные страны не будут принимать решения об урегулировании конфликта за Киев, в очередной раз уточнив, что в основе мирных переговоров лежит отвод Вооружённых сил России с территории Украины.

Ранее канцлер Германии сообщил, что страна намерена тратить не менее 2% ВВП на оборону.

Напомним, осенью прошлого года офис президента Украины Владимира Зеленского представил проект для гарантии безопасности украинской стороны. Документ называется «Киевский договор по безопасности», и в нём в качестве гарантов Киев предлагает страны Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию.