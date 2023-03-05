Нью-Йорк, США, , 19:09 — REGNUM Германия намерена тратить не менее 2% ВВП на оборону. Об этом 5 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN.

«Мы начали наращивать инвестиции в оборону. Уже абсолютно ясно, что мы выйдем на уровень 2% ВВП, как условлено в НАТО», — сказал Шольц.

На вопрос, когда именно это произойдет, Шольц не ответил, но подчеркнул, что Берлин «уже тратит не один миллиард». По его словам, у Германии уже самый большой оборонный бюджет в Евросоюзе, но его планируется увеличить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шольц заявил, что наращивание оборонного производства в Германии будет носить постоянный характер.