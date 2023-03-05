Гол Лебеденко принёс «Торпедо» ничью в матче РПЛ с «Краснодаром»

Краснодар, , 19:03 — REGNUM «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 5 марта в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Илья Стефанович. «Краснодар» смог отыграться и выйти вперёд благодаря голам защитника Сергея Петрова на 62-й минуте и нападающего Джона Кордобы на 70-й.

Футболисты «Торпедо» смогли уйти от поражения на 78-й минуте. Отличился форвард Игорь Лебеденко.

На сегодняшний день «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 26 очков. «Торпедо» идёт на 16-м месте с семью очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 1:0.