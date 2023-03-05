Шольц пообещал на постоянной основе наращивать оборонное производство в Германии

Берлин, , 18:58 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наращивание оборонного производства в стране будет носить постоянный характер, сообщает 5 марта телеканал CNN.

Олаф Шольц © IMAGO/Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

«Нам необходимы постоянные поставки. Так что основные виды вооружения, которые мы используем, надо производить постоянно. То же относится к техническому обслуживанию и боеприпасам», — сказал он, добавив, что речь идёт о танках и системах ПВО.

Также в интервью телеканалу Шольц отметил готовность Запада предоставить Украине по окончании конфликта с Россией определённые гарантии безопасности.

Напомним, в начале марта в Вашингтоне в атмосфере секретности прошли переговоры президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итоговых заявлений политики не сделали. Они лишь подтвердили увеличение военной поддержки Украины и отметили важность совместных действий. После почти часовой беседы политики направились к членам своих делегаций. При этом Байден сказал, что они с Шольцем самостоятельно «решили все мировые проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ситуацией на Украине и растущей угрозой конфликта в мире изменилась бизнес-модель оборонной промышленности. Ранее у одного из крупнейших производителей военной техники в Германии были заказы с первоначальным взносом, но с апреля 2023 года производитель сможет отпускать радиолокационную станцию TRML-4D по первому требованию.