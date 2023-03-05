Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России

Берлин, , 19:03 — REGNUM Германия стала независимой от поставок российского газа, нефти и угля. Об этом, как передаёт телеканал CNN, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Энергетический кризис в Германии © Patrick Pleul/dpa/ТАСС

«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России», — сказал он, уточнив, что в 2022 году никто не ожидал, что в экономическом отношении страна сможет пережить подобную ситуацию.

Глава немецкого правительства добавил, что в ФРГ нет экономического кризиса и нехватки голубого топлива.

«Нам это удалось. И не произошло того, чего некоторые ожидали», — подытожил канцлер.

Ранее Шольц сообщил, что страны Запада готовы предоставить киевскому режиму определенные гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что президенту США Джо Байдену и всей его команде по национальной безопасности может грозить импичмент за подрыв ниток «Северных потоков». Он также призвал конгрессменов запустить соответствующую процедуру.