Владимир Соловьев рассказал, что попал под обстрел в ДНР

Донецк, , 18:50 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику, об этом он рассказал 5 марта в эфире своей программы на телеканале «Россия-1».

Владимир Соловьев Василий Иванов © ИА REGNUM

Инцидент произошел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России под Угледаром.

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось», — рассказал Соловьев.

Журналист предположил, что ВСУ стало известно о маршруте перемещений группы. Разбираться в вопросе будет военная контрразведка, добавил он.