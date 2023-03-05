Донецк, 5 марта, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику, об этом он рассказал 5 марта в эфире своей программы на телеканале «Россия-1».

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Соловьев

Инцидент произошел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России под Угледаром.

«По населённому пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось», — рассказал Соловьев.

Журналист предположил, что ВСУ стало известно о маршруте перемещений группы. Разбираться в вопросе будет военная контрразведка, добавил он.

Ранее 5 марта в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено до 80 военных ВСУ. Подразделениями группировки войск «Восток» было нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко (ДНР) .