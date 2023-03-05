Берлин, 5 марта, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Евросоюз планирует летом направить в Молдавию гражданскую миссию, которая проведёт консультации в области юстиции, охраны правопорядка и обеспечения соблюдения закона. Об этом 5 марта пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Европейской службе внешних связей (EEAS).

Валерий Шарифулин/ТАСС Кишинёв

«ЕС планирует направить гражданскую миссию в Молдавию», — говорится в сообщении.

По данным издания, миссия будет отправлена в ответ на запрос молдавского правительства и связана с его опасениями по поводу конфликта на Украине.

Отмечается, что в настоящее время EEAS работает над концепцией антикризисного управления, которая должна быть завершена в марте. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнётся в начале лета.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Молдавия получила от Евросоюза €150 млн на борьбу с последствиями энергокризиса.