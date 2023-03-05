Шольц: Запад готов дать Киеву гарантии безопасности по завершении конфликта

Берлин, , 18:44 — REGNUM Страны Запада готовы предоставить киевскому режиму определенные гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией. Об этом, как передаёт CNN, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц © IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

«Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира», — заявил он, уточнив, что время для этого «пока не пришло».

Напомним, осенью прошлого года офис президента Украины Владимира Зеленского представил проект для гарантии безопасности украинской стороны. Документ называет «Киевский договор по безопасности» и в нём в качестве гарантов Киев предлагает страны Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Андрей Климов заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу во время его недавнего визита в Вашингтон, похоже, давали «инструкции» по украинскому конфликту.