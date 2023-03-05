Вашингтон, 5 марта, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Экспортируемые из Китая гигантские портовые краны вызывают опасения у американских властей, которые считают, что их можно использовать для шпионажа, пишет 5 марта газета Wall Street Journal.

Михаил Голенков/РИА Новости Портовые краны

Издание ссылается на неназванные источники, которые называют краны производства китайской компании ZPMC «троянским конем». Якобы на них расположены сенсоры, способные определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров.

Китай мог бы получать с помощью таких кранов сведения о ввозимых в США и вывозимых из страны грузов, направляемых для поддержки американских военных во всём мире, пишет автор.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Reuters, 17 ноября 2022 года Федеральный суд США приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Китая, признанного виновным в заговоре с целью кражи коммерческих секретов у нескольких американских авиационных и аэрокосмических компаний.