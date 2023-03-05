Бишкек, 5 марта, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Два пассажира обратились за медицинской помощью после столкновения пассажирского поезда «Бишкек — Самара» с локомотивом. Об этом 5 марта сообщило МИД Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога. Казахстан

Отмечается, что, по информации управления здравоохранения Актюбинской области Казахстана, два человека обратились за медицинской помощью — проводник поезда с жалобами на давление и пассажир с жалобами на боль в руке.

«Обоим была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Актюбинской области Казахстана произошло столкновение маневрового локомотива и тепловоза пассажирского поезда, который следовал из Бишкека в Самару.