Брюссель, 5 марта, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Отключение российских банков от SWIFT не запрещает использование альтернативных способов обмена финансовой информацией, сообщает 5 марта ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Светлана Шевченко/РИА Новости Работа офиса банка

Отмечается, что в разъяснениях Еврокомиссии от 28 февраля нет ничего нового. До этого было известно, что «подпавшим под антироссийские санкции банкам, отключенным от системы SWIFT, но не находящимся под блокирующими санкциями ЕС, не было запрещено использовать альтернативные способы для обмена финансовыми сообщениями».

Источник агентства предполагает, что данные разъяснения имеют отношение к дискуссиям ЕС и ООН по поводу продления «зерновой сделки», действие которой истекает 18 марта. Россия требует от ЕС отменить ограничения в отношении Россельхозбанка, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, также из разъяснений ЕС следует, что альтернативными каналами для получения платежных поручений могут быть электронная почта, бумажный носитель, факс. Кредитные учреждения, не попавшие под санкции, могут проводить транзакции с кредитными организациями Европы для торговли, не затронутой ограничениями на импорт или экспорт, говорится в материалах РБК.