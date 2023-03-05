Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о подготовке визита премьера Орбана в Киев

Будапешт, , 18:14 — REGNUM Правительство Венгрии ведёт подготовку визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью хорватскому телеканалу N1.

Виктор Орбан © IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

По его словам, визит состоится тогда, когда в Будапеште увидят создание всех предварительных условий.

«Но сейчас мы находимся на стадии его технической подготовки», — уточнил Сийярто.

Министр напомнил, что венгерский премьер-министр разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским, когда тот присутствовал на саммите ЕС в Брюсселе 9 февраля. Он добавил, что Венгрия всегда готова к диалогу с Украиной, выразив надежду, что он будет иметь какой-то смысл.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что некоторые государства Евросоюза и НАТО поставили Киеву смертоносное оружие на миллиарды долларов, что сделало эти страны участниками конфликта.