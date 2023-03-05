Москва, 5 марта, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Парковка в Москве 8 марта будет бесплатной, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Этот режим будет действовать на всех улицах, в том числе тех, где стоимость часа парковки составляет 380 и 450 рублей. Платные парковки, оснащенные шлагбаумом, будут работать в обычном режиме.

Как сообщалось ранее, аналогичный режим действовал в отношении парковок Москвы и в выходные дни 23–25 февраля.