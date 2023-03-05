Москва, 5 марта, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Несколько каналов, которые вели блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), удалены с видеохостинга YouTube. Это могло произойти из-за пранка с участием бывшего британского министра, заявил Кузнецов 5 марта ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

По словам блогера, администрация видеохостинга заблокировала канал с «неофициальными» пранками для зарубежной аудитории, который он и Столяров вели с лета. Также заблокирован канал «Шоу ВиЛ».

«Шоу Вована и Лексуса, которое мы делаем на RuTube и на YouTube, выкладываем для удобства зрителей. И заодно удалили новостной канал «Телега онлайн» наших коллег, там мы выходили спикерами. Вот такая свобода слова», — сказал Кузнецов.

Он предположил, что поводом для блокировки стал телефонный розыгрыш бывшего главы МИД Великобритании Уильяма Хейга, опубликованный 1 марта. Блогеры выдали себя за экс-президента Украины Петра Порошенко и обсудили с Хейгом британского премьер-министра Риши Сунака и поставки вооружений Киеву.

По мнению Кузнецова, канал удалили, чтобы зарубежная аудитория не могла услышать своих же политиков.

Основной канал пранкеров на YouTube заблокирован с марта 2022 года, а дополнительный канал — с июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в беседе с российскими пранкерами Хейг заявил, что Евромайдан на Украине в 2014 году произошёл благодаря поддержке самих украинцев.